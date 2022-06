(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Viadell’, da parte ditramitePay, del 100% del capitale azionario di Lis. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Agcm. L’Autorità ha deciso di non avviare l’istruttoria indicando che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Lis Holding S.p.A è una società controllata al 100% da Igt Lottery S.p.A., a sua volta controllata in via esclusiva da Igt Lottery Holdings B.V., con socio unico International Game Technology PLC, a sua volta controllata da De Agostini S.p.A. con una quota di maggioranza assoluta, si legge nel ...

Advertising

quotidianodirg : #Scicli – #Posteitaliane ha avvisato il Comune di Scicli della chiusura dell’ufficio postale di via Gioberti a Jung… - VittorioZenardi : Educazione Digitale. Aidr: nuovo webinar di Poste Italiane disponibile gratuitamente - speciale_news : Educazione Digitale. Aidr: nuovo webinar di Poste Italiane disponibile gratuitamente - Toni03890305 : @quinta Difesa SPID rasenta il ridicolo. 80enne domani deve andare alle poste, che fa? Chiama aggregatore? Se dopo… - frampi99 : @TIM4UGiulia @TIM4USara Ho reso all Hub di TIM un prodotto che mi è stato inviato difforme da quello ordinato sul s… -

Adnkronos

Le questioni in campo non vanno allorasul piano "morale" (della "libertà" astrattamente ... Da non sottovalutare, poi, sono lo sfascio della famiglia, fondamentalmenterivoluzione sessuale. ......degli atti giudiziariposta è fissata in modo forfettario in 9,50 euro. L'articolo 201, comma 4, del Codice della strada dispone che "le spese di accertamento e di notificazione sonoa ... A Poste il via libera Antitrust all'acquisizione di Lis (askanews) - La Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Bonn di quest'anno è iniziata oggi, con l'obiettivo di porre le basi per il successo ... del sostegno ai paesi in ...(Teleborsa) - Parte questa settimana anche nel Regno Unito, a partire dall'Inghilterra, un primo esperimento pilota di lavoro flessibile che consentirà a 3.300 persone di concentrare la ...