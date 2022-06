Zengavò, Andrea in una versione inedita, Rosalinda si rivolge ai fan: “Che dite…” (VIDEO) (Di domenica 5 giugno 2022) Zengavò tornano sui social dopo il viaggio in spagna: l’ex gieffina mostra Andrea in un’esilarante versione. Ecco le sue parole Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga negli ultimi giorni si sono divisi per raggiungere due mete speciali. L’amata Rosalinda con delle amiche ha raggiunto Barcellona per festeggiare l’addio al nubilato di un’amica. Mentre Andrea ha raggiunto Madrid insieme a diversi amici dello sposo per celebrare l’addio al celibato dell’amico. I due ex gieffini hanno documentato le loro avventure sui social, da un lato Rosalinda ha ammaliato i fan tra paella, Sagrada Familia e tanti momenti esilaranti. E dall’altra parte anche Andrea ha documentato tutto ciò che accadeva tra momenti esilaranti ed ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 giugno 2022)tornano sui social dopo il viaggio in spagna: l’ex gieffina mostrain un’esilarante. Ecco le sue paroleCannavò eZenga negli ultimi giorni si sono divisi per raggiungere due mete speciali. L’amatacon delle amiche ha raggiunto Barcellona per festeggiare l’addio al nubilato di un’amica. Mentreha raggiunto Madrid insieme a diversi amici dello sposo per celebrare l’addio al celibato dell’amico. I due ex gieffini hanno documentato le loro avventure sui social, da un latoha ammaliato i fan tra paella, Sagrada Familia e tanti momenti esilaranti. E dall’altra parte ancheha documentato tutto ciò che accadeva tra momenti esilaranti ed ...

Colombiazengavo : RT @SonySon96916254: Eccoli bellissimi ?? #andreazenga e #RosalindaCannavò tornati dal viaggio in Spagna ???? #zengavó @14Cannavo @andrea_ze… - Colombiazengavo : RT @Taniatouch: Pochi si sono soffermati sul contesto generale...io ricordo bene ogni cosa! Non serve più cercare di convincere gli scettic… - Smurfette10 : Saremo ( e non lo siamo) 4 gatti ma felici e fieri di andrea e rosalinda #zengavo - ETornici : E comunque nelle sponsorizzazioni di Andrea si vede sbucare Chinu che non gli pare vero avere a disposizione tutto… - PatriziaCordoni : RT @Taniatouch: Pochi si sono soffermati sul contesto generale...io ricordo bene ogni cosa! Non serve più cercare di convincere gli scettic… -

