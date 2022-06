Zakharova a Giletti: “Sembra appena arrivato sulla Terra” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ho l’impressione che lei sia arrivato una settimana fa sulla Terra”. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della Russia, si rivolge così a Massimo Giletti nella lunghissima intervista sulla guerra con l’Ucraina durante ‘Non è l’arena’, trasmissione di La7 in onda eccezionalmente da Mosca. “L’Italia, il suo paese che è membro della Nato, è entrata sul territorio dell’Iraq ed è entrata a Baghdad distruggendo e uccidendo. Mi sta raccontando che non si può entrare con le armi sul territorio degli altri paesi?”, dice Zakharova in un passaggio. “Ho detto più volte che l’Occidente ha commesso errori e per questo sono stato criticato. Le chiedo di uscire da discorsi storici, siamo nel 2022: ho visto una guerra fatta di stupri, omicidi, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ho l’impressione che lei siauna settimana fa”. Maria, portavoce del ministero degli Esteri della Russia, si rivolge così a Massimonella lunghissima intervistaguerra con l’Ucraina durante ‘Non è l’arena’, trasmissione di La7 in onda eccezionalmente da Mosca. “L’Italia, il suo paese che è membro della Nato, è entrata sul territorio dell’Iraq ed è entrata a Baghdad distruggendo e uccidendo. Mi sta raccontando che non si può entrare con le armi sul territorio degli altri paesi?”, dicein un passaggio. “Ho detto più volte che l’Occidente ha commesso errori e per questo sono stato criticato. Le chiedo di uscire da discorsi storici, siamo nel 2022: ho visto una guerra fatta di stupri, omicidi, ...

Advertising

GiovaQuez : Zakharova a Giletti: 'Lei è una persona istruita e intelligente ma dice cose semplificate, i bambini di solito parl… - lorepregliasco : Giletti dice a Zakharova che i media italiani sono gli unici a far parlare i propagandisti di Putin. Come se fosse… - GiovaQuez : #Giletti con Zakharova rivendica: 'Noi italiani siamo gli unici a far parlare personaggi importanti come Solovyev e… - QuatranoValerio : RT @siriomerenda: #Giletti dopo essere stato preso a pesci in faccia dalla #Zakharova viene sfanculato anche #Sallusti #NonelArena https://… - Alexct9 : RT @valy_s: #Zakharova a #Giletti “lei ha detto che bisogna dividere il popolo dai politici. Strano, lei mi parla di democrazia occidentale… -