VIDEO MotoGP | Aleix Espargarò festeggia un giro prima della fine! Da 2° a 5° | errore clamoroso a Barcellona

(Di domenica 5 giugno 2022) Una gara che se la ricorderà per un po’Espargaró. Il pilota dell’Aprilia si avviava a conquistare la piazza d’onore nel GPCatalogna, nono round del Mondiale 2022 di. L’iberico, duellando con il connazionale Jorge Martin (Ducati Pramac), si era guadagnato un margine di sicurezza per arrivare immediatamente alle spalle del francese Fabio Quartararo, poi vincitorecorsa catalana. Incredibilmente poi l’. Espargaró, probabilmente anche perché non supportato da un contagiri esatto, hato il suo secondo posto una tornatachiusuracorsa iberica. E così, mentre lui si rivolgeva verso il pubblico a velocità lenta, gli altri ne approfittavano. Una situazione incredibile che l’ha visto ...

... nona gara del mondiale 2022 di. Dopo aver preso il comando alla partenza ha preso il ...Parte bene Quartararo che supera il poleman Aleix Espargaró e va subito in fuga. Al primo giro c'è ...... ma non era l'ultimo giro: lo spagnolo passa da secondo a quinto e si dispera Un errore clamoroso che finisce di diritto nella storia dei 'fail' dellacon un posto d'onore. Aleix Espargarò è ...GP di Catalogna sciagurato per i colori azzurri. Già in curva 1, Takaaki Nakagami ha colpito Pecco Bagnaia stendendolo e costringendolo al ritiro, poi poco dopo è stato il turno di Enea Bastianini, fi ...Grandissima sfortuna per Pecco Bagnaia al GP di Catalunya, la gara del ducatista è finita in avvio. La partenza ha regalato subito colpi scena, sono in palio punti importantissimi per la classifica ge ...