Shakira e Pique, la coppia amatissima è scoppiata, la conferma in un comunicato, ma un segnale precedente non lasciava dubbi, ecco cosa è successo (Di domenica 5 giugno 2022) Se ne parlava già da molti giorni, tramite le indiscrezioni uscite nei giornali spagnoli che davano la loro storia d’amore al capolinea. Adesso c’è la conferma che arriva dai diretti interessati: Shakira e Pique si sono lasciati. Ma la verità già era stata raccontata, ecco cosa è successo Gerard Piquè e Shakira sono stati sin L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 5 giugno 2022) Se ne parlava già da molti giorni, tramite le indiscrezioni uscite nei giornali spagnoli che davano la loro storia d’amore al capolinea. Adesso c’è lache arriva dai diretti interessati:si sono lasciati. Ma la verità già era stata raccontata,Gerard Piquè esono stati sin L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

rtl1025 : ?? La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'… - repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - LM271603 : RT @zenasstavros: non Pique che mette le corna a shakira e lei inizia a seguire Henry Cavill e tutti gli gnocchi che le vanno dietro since… - LM271603 : RT @iamfakeC: shakira è sempre stata troppo per pique. - LM271603 : RT @ocus_pocus_: LE TONNELLATE DI SHAKIRA PURTROPPO PIQUÉ NON NE È MAI STATO DEGNO #namethattune -