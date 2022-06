Roland Garros 2022 | Evert su Nadal | “La fortuna ha avuto un ruolo nel suo trionfo”

(Di domenica 5 giugno 2022) “Per vincere uno Slam devi sempre avere un pizzico di, sinceramente. Se guardiamo il tabellone di, è riuscito per un pelo a superare Auger-Aliassime: un paio di punti e magari avrebbe perso. Dopo aver sconfitto Djokovic, Zverev ha giocato molto bene e avrebbe potuto essere avanti di due set, ma poi si è into e ritirato. Non sto dicendo chenon meritasse di vincere il, ma lahaun. Djokovic, Federer ehanno molta più esperienza negli Slam e questo è un bel vantaggio rispetto a tutti gli altri giocatori”. Queste sono le considerazioni di Chris, intervenuta come opinionista di Eurosport dopo il successo di Rafael ...

Eurosport_IT : MAGNIFICHE! ?????? Flavia Pennetta e Francesca Schiavone vincono il Roland Garros Legends ???????? #EurosportTENNIS |… - Eurosport_IT : Nadal ha chiesto una conferenza stampa aggiuntiva dopo la finale del #RolandGarros, indipendentemente da quale sarà… - SkySport : ?? Nadal vince il 14° Roland Garros ?? Le sue parole: 'Finché avrò forza continuerò' ? - letsgoonfight : Finisce così questo Roland Garros...non farò in tempo a riprendermi dal trauma che già sarà iniziato quello del prossimo anno - rtl1025 : ?? #Nadal batte #Ruud e vince il suo quattordicesimo #RolandGarros. Lo spagnolo allontana le voci sul suo ritiro ???… -

Infinito Rafael Nadal : vince 6 - 3, 6 - 3, 6 - 0 contro il norvegese Casper Ruud e porta a casa la 14esima vittoria al, un record che difficilmente nei prossimi decenni qualcuno riuscirà a togliergli. Non solo, con questa vittoria Nadal raggiunge i 22 Slam conquistati, due in più degli storici rivali ...Rafael Nadal batte Casper Ruud e si aggiudica il suo 14° titolo del. Una prestazione stupenda quella del mancino di Manacor , un 6 - 3 6 - 3 6 - 0 in poco più di due ore che ha mostrato la differenza di livello tra maestro e allievo. Nadal è parso ...Alcune indiscrezioni, smentite dallo staff del maiorchino, parlano di una conferenza stampa extra richiesta dallo stesso Nadal per annunciare il suo ritiro. La presenza di Federer a Parigi ha destato ...Grand Slam : ROLAND GARROS: IGA SWIATEK È LA REGINA DI PARIGI Grand Slam : ROLAND GARROS: ZVEREV SI INFORTUNA, NADAL IN FINALE CONTRO RUUD Grand Slam : ROLAND GARROS: COCO GAUFF NON LASCIA SCAMPO ...