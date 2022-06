Regina Coeli 5 giugno, Papa Francesco lancia un nuovo appello per l’Ucraina (Di domenica 5 giugno 2022) In occasione della preghiera del Regina Coeli di domenica 5 giugno Papa Francesco lancia un nuovo accorato appello per la pace in Ucraina. Il Santo Padre ritorna a rivolgere il suo messaggio per il cessate il fuoco e auspica che la proroga della tregua nello Yemen possa essere di ispirazione nei conflitti di tutto il mondo. A cinquanta giorni dalla Pasqua, Papa Francesco ricorda, in questa domenica 5 giugno, la Festa della Pentecoste; e in questa occasione, dopo la recita del Regina Coeli, il Santo Padre rivela: “Nella Pentecoste il sogno di Dio sull’uomo diventa realtà“, ma le guerre nel mondo rappresentano un “incubo” che si oppone a questo segno di speranza e unione ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 giugno 2022) In occasione della preghiera deldi domenica 5unaccoratoper la pace in Ucraina. Il Santo Padre ritorna a rivolgere il suo messaggio per il cessate il fuoco e auspica che la proroga della tregua nello Yemen possa essere di ispirazione nei conflitti di tutto il mondo. A cinquanta giorni dalla Pasqua,ricorda, in questa domenica 5, la Festa della Pentecoste; e in questa occasione, dopo la recita del, il Santo Padre rivela: “Nella Pentecoste il sogno di Dio sull’uomo diventa realtà“, ma le guerre nel mondo rappresentano un “incubo” che si oppone a questo segno di speranza e unione ...

