Qatar 2022 | le lacrime dei calciatori ucraini dopo la sconfitta a Cardiff – Il video

(Di domenica 5 giugno 2022) L’obiettivo era il Girone B dei Mondiali in. Un girone in cui avrebbero incontrato anche Stati Uniti, Inghilterra e Iran. Tutte già qualificate. Questa sera al’Ucraina non è riuscita a centrare questo risultati. La nazionale di calcio allenata da Oleksandr Petrakov ha perso 1-0 a contro i padroni di casa del Galles che per la prima volta arrivano ai Mondialiuna qualificazione nel 1958. Finita la partita ledeisi sono mischiate con la pioggia che batteva sul campo. Idella nazionale di Kiev sono comunque andati sotto gli spalti dei tifosiper ringraziarli del sostegno. Con loro anche Gareth Bale, capitano del Galles che ha raggiunto gliper applaudirli e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - GoalItalia : Una squadra, un popolo, un sogno ???? L'Ucraina si gioca l'accesso a Qatar 2022 #GallesUcraina - Reporte_Indigo : RT @IndigoFAN_: ¡MESSI! ¡MESSI! ¡MESSI! ¡MESSI! ¡MESSI!?? El '10' de #Argentina dio un recital de cinco goles ??? ante #Estonia rumbo al Mund… - MyItaly3 : Galles ai Mondiali del Qatar: 1-0 all'Ucraina nella finale playoff | Sky Sport -

... tra una settimana, contro una tra Australia ed Emirati Arabi Uniti per capire se potrà volare in. Continuano dunque le amichevoli di preparazione all'importante incontro per i ragazzi di ...Il sogno ucraino di andare insvanisce a Cardiff. È infatti il Galles l'ultima squadra europea a staccare il pass per i Mondiali del(mancava ad una fase finale dal 1958) e va a completare il quadro del girone B dove ...Il tredicesimo ed ultimo posto europeo per il mondiale asiatico se lo prende il Galles. Andriy Yarmolenko aveva aperto le marcature nella semifinale Playoff di mercoledì 1 giugno in Scozia, quando la ...Il Galles battendo 1-0 l'Ucraina è diventata la 30/a nazionale a qualificarsi per la Coppa del Mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre). Restano ancora due ...