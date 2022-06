Prima la convince a girare un video hard, poi la ricatta: «Devi prostituirti, i soldi li dai a me» (Di domenica 5 giugno 2022) PADOVA – Aveva costretto una ragazza a prostituirsi e a commettere altri reati, dietro la minaccia di diffondere un video compromettente. Condannato definitivamente a due anni e tre mesi, un cittadino albanese di 33 anni residente in provincia di Padova è stato rintracciato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra Mobile della questura euganea. L’uomo è stato condannato per estorsione, sfruttamento della prostituzione e violenza privata ai danni di una ragazza di Monselice (Padova). Gira un video hard e poi viene ricattata Convinta a girare un video hard e ricattata, la giovane donna è stata Prima costretta a commettere il furto di una tessera bancomat e ad effettuare dei prelievi, quindi a prostituirsi, tramite una chat per ... Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022) PADOVA – Aveva costretto una ragazza a prostituirsi e a commettere altri reati, dietro la minaccia di diffondere uncompromettente. Condannato definitivamente a due anni e tre mesi, un cittadino albanese di 33 anni residente in provincia di Padova è stato rintracciato e condotto in carcere dagli agenti della Squadra Mobile della questura euganea. L’uomo è stato condannato per estorsione, sfruttamento della prostituzione e violenza privata ai danni di una ragazza di Monselice (Padova). Gira une poi vieneta Convinta aunta, la giovane donna è statacostretta a commettere il furto di una tessera bancomat e ad effettuare dei prelievi, quindi a prostituirsi, tramite una chat per ...

