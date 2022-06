Pizza croccante di patate: scopri come fare un impasto sottile e croccante (Di domenica 5 giugno 2022) Se non abbiamo idea di cosa cucinare per cena possiamo creare una Pizza super croccante al formaggio e patate. Senza utilizzare il forno riusciremo a portare a tavola una Pizza dall’impasto sottilissimo che sarà il peccato di gola irrinunciabile per tutti gli amanti del formaggio. La preparazione è semplice basta solo seguire alla lettera i vari passaggi. 1° fase Cominciamo dall’impasto. Ci servono: 10 gr di olio da cucina 110 gr di farina 60 gr di acqua calda 1 gr di sale Versiamo la farina, il sale e l’olio in una ciotola capiente. Continuiamo aggiungendo l’acqua calda e mescoliamo con un cucchiaio di legno fino ad eliminare ogni grumo. Dopodiché impastiamo con le mani per circa un paio di minuti. Dopo aver ottenuto un panetto avvolgiamolo in una pellicola per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) Se non abbiamo idea di cosa cucinare per cena possiamo creare unasuperal formaggio e. Senza utilizzare il forno riusciremo a portare a tavola unadall’sottilissimo che sarà il peccato di gola irrinunciabile per tutti gli amanti del formaggio. La preparazione è semplice basta solo seguire alla lettera i vari passaggi. 1° fase Cominciamo dall’. Ci servono: 10 gr di olio da cucina 110 gr di farina 60 gr di acqua calda 1 gr di sale Versiamo la farina, il sale e l’olio in una ciotola capiente. Continuiamo aggiungendo l’acqua calda e mescoliamo con un cucchiaio di legno fino ad eliminare ogni grumo. Dopodiché impastiamo con le mani per circa un paio di minuti. Dopo aver ottenuto un panetto avvolgiamolo in una pellicola per ...

Advertising

franckiezullo : Pizza Napoletana o Pizza di Montagna? Il silenzio, l’aria pulita, le erbe profumate, l’acqua cristallina: tutto qu… - Patry_P_ : @margheq Non l'ho mai mangiata non so come sia. Ma poi a te piace croccante va bene ma non dire che a chi piace la… - Frances86170830 : @chiara22lune Pizza 'Croccante' di Diego Vitagliano! Una meraviglia. - mauro_zzz : 10 Diego Vitagliano a Bagnoli: dalla pizza canotto è passato alla croccante - - casafacilefelix : Pizza in teglia croccante fuori e morbida dentro -