Pane ai semi di chia | facile da fare | genuino e saziante

Se ami gustare un buon Pane fatto in casa ti consiglio di provare una fetta di Pane ai semi di chia. Questo Pane è perfetto anche con marmellata e burro, fantastico per la colazione e può essere anche tostato. Cominciamo la preparazione selezionando gli ingredienti da utilizzare: 2 cucchiai di semi di chia 170 gr di farina 0 + 80 gr di farina 0 2 cucchiaini di miele 80 gr d'acqua + 80 gr d'acqua 1 cucchiaino di crusca d'avena Latte quanto basta 2 cucchiai di olio di semi di mais oppure di olio di semi di girasole 1 cucchiaino di lievito di birra secco 1 cucchiaino di sale mix di semi per guarnire Cominciamo la ...

