Non gli danno notizie sul parente: infermiera e assistente aggrediti al San Giovanni (Di domenica 5 giugno 2022) “Fateci sapere come sta il nostro parente”. La domanda, rimasta senza risposta per quello che a loro è sembrato troppo tempo, ha scatenato l’ira di padre e figlio. Che, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Roma, hanno aggredito un’infermiera e un assistente al Triage. Urla, insulti, spintoni e persino uno schiaffo. Tutto perché non arrivavano notizie riguardo lo stato di salute del parente in questione. Al pronto soccorso del San Giovanni si è scatenato l’inferno. Due uomini, padre e figlio rispettivamente di 67 e 47 anni, hanno iniziato a chiedere informazioni sullo stato di salute di un loro congiunto. Il parente era stato ricoverato qualche ora prima. L’aggressione Tutto è successo la sera di venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 22:00. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) “Fateci sapere come sta il nostro”. La domanda, rimasta senza risposta per quello che a loro è sembrato troppo tempo, ha scatenato l’ira di padre e figlio. Che, al pronto soccorso dell’ospedale Sandi Roma, hanno aggredito un’e unal Triage. Urla, insulti, spintoni e persino uno schiaffo. Tutto perché non arrivavanoriguardo lo stato di salute delin questione. Al pronto soccorso del Sansi è scatenato l’inferno. Due uomini, padre e figlio rispettivamente di 67 e 47 anni, hanno iniziato a chiedere informazioni sullo stato di salute di un loro congiunto. Ilera stato ricoverato qualche ora prima. L’aggressione Tutto è successo la sera di venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 22:00. ...

Advertising

CottarelliCPI : Solidarietà alla preside di Vicenza sotto accusa per aver sostenuto che a scuola occorre mantenere un certo grado d… - AlexBazzaro : Fanpage quando lo realizza un bel reportage sulle baby gang multietniche? Le femministe cosa pensano della frase “L… - amnestyitalia : #4giugno Questa è l'azione urgente che lanciammo nel 1989 dopo gli scontri di Piazza #Tiananmen. Ancora oggi, è imp… - DrGregHouse73 : @Uther_Raffaele Stai dicendo quello che dico io: il problema non è pagare poco, il problema è avere sistemi per la… - AndreaLisi15 : RT @FeliceAquila: L'Agenzia delle entrate non è uguale per tutti. Ai cittadini sottoposti ad accertamenti l'Agenzia delle Entrate triplica… -