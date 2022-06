MotoGP su TV8 | GP Catalogna 2022 | orario in chiaro | programma | diretta e differita gara

(Di domenica 5 giugno 2022) Il Motomondiale si appresta a mandare in scena la nona delle sue ventuno gare stagionali. Difatti quest’oggi l’autodromo del Montmelò, costruito alle porte di Barcellona, sarà teatro del Gran Premio di. L’evento è nato nel 1996, ma è ormai un appuntamento fisso nel calendario della massima categoria motociclistica. Ilodierno sarà lineare. Si partirà con la Moto3 in tarda mattinata, seguita giusto poco prima di pranzo dalla Moto2, per poi chiudere con lanel primo pomeriggio. LALIVE DI WARM-UP EDEL GP DIDIALLE 9.40 E 14.00 C’è grande attesa per capire cosa potrà accadere nella classe regina, soprattutto perché si potrebbe verificare una situazione forse senza precedenti nei 73 anni di storia del Motomondiale. ...

Oggi, domenica 5 giugno, andrà in scena il GP di Catalogna, round del Motomondiale 2022. Sulla pista di Barcellona assisteremo a un grande spettacolo e gli esiti delle gare in programma è assai ...... Moto2,Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: gara Moto3 Ore 12: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto2 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara" in differita su...Oggi alle 14:00 è fissato l’orario di partenza della gara della MotoGP del GP della Catalogna 2022 sul circuito del Montmelò di Barcellona: dove ...MotoGP: Il Motomondiale non si ferma, perché nel weekend si corre al Montmelò: ecco la programmazione completa del weekend sulla pay-tv e in chiaro ...