Marcel!, Jasmine Trinca: “In questo film sono tutti cattivi e io sono assolutamente pop” (Di domenica 5 giugno 2022) La video intervista a Jasmine Trinca, regista e sceneggiatrice di Marcel!, suo esordio dietro la macchina da presa per un lungometraggio, presentato a Cannes 2022. Marcel! è in sala dal primo giugno, dopo essere stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 nella sezione Séances spéciales. È la storia di una madre, interpretata da Alba Rohrwacher, che ama più il suo cane, Marcel appunto, della figlia (Maayane Conti). Artista di strada, si esibisce con un numero che ruota attorno al quadrupede. Alla ragazza, che suona il sassofono e vorrebbe più attenzioni, proprio non va giù. Ambientato in una Roma sospesa nel tempo e nelle spazio, siamo nel quartiere Testaccio, inquadrato in 4:3 e con una patina quasi polverosa a ricoprire tutto, Marcel! non dà … Leggi su movieplayer (Di domenica 5 giugno 2022) La video intervista a, regista e sceneggiatrice di, suo esordio dietro la macchina da presa per un lungometraggio, presentato a Cannes 2022.è in sala dal primo giugno, dopo essere stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 nella sezione Séances spéciales. È la storia di una madre, interpretata da Alba Rohrwacher, che ama più il suo cane, Marcel appunto, della figlia (Maayane Conti). Artista di strada, si esibisce con un numero che ruota attorno al quadrupede. Alla ragazza, che suona il sassofono e vorrebbe più attenzioni, proprio non va giù. Ambientato in una Roma sospesa nel tempo e nelle spazio, siamo nel quartiere Testaccio, inquadrato in 4:3 e con una patina quasi polverosa a ricoprire tutto,non dà …

