LIVE Moto2, GP Catalogna 2022: warm-up e gara, possibile duello tra Vietti e Canet (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DEL GP DI Catalogna DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2022! Siamo ormai giunti al momento decisivo dell’intero weekend a Montmelò: prima il warm-up, poi l’attesissima gara di Moto2! Superando le aspettative che si erano create al termine delle prove libere, chiuse negativamente, partirà dalla pole position per la seconda volta in questa stagione Celestino Vietti: l’azzurro, durante le FP3, non era riuscito a piazzarsi tra i primi quattordici ed è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTADI-UP EDEL GP DIDI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche – Highlights qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla Direttatestuale del Gran Premio di! Siamo ormai giunti al momento decisivo dell’intero weekend a Montmelò: prima il-up, poi l’attesissimadi! Superando le aspettative che si erano create al termine delle prove libere, chiuse negativamente, partirà dalla pole position per la seconda volta in questa stagione Celestino: l’azzurro, durante le FP3, non era riuscito a piazzarsi tra i primi quattordici ed è stato ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: pole di Vietti dal Q1! Canet e Roberts in prima fila - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Solamente decimo il rivale in classifica #Ogura, indietro gli altri italiani… - motograndprixit : #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Solamente decimo il rivale in classifica #Ogura, indietro gli altri itali… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Moto2 #CatalunyaGP Grande impresa di Celestino #Vietti che si prende la seconda #pole stagionale pa… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #CatalanGP #MontmeloGP #Barcellona Il pilota del #Mooney #VR46 Racing Team in Q1 così come #Manzi, #Arbolino, #… -