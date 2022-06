Ditonellapiaga | recensione della seconda data del Camouflage Il Tour 2022

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 5 giugno 2022) Il raccontodelIldiche continuerà per tutta l’estate Partito ilSummerdie laè stata a Livorno con la cantautrice, reduce dal successo sanremese con Chimica insieme a Donatella Rettore, certificato disco di platino, che è salita sul palco in occasione del festival Straborgo in Piazza Mazzini. L’occasione per presentare al pubblico il disco d’esordio, pubblicato poco prima del suo debutto sul palco dell’Ariston e perfetto biglietto da visita per il suo progetto artistico fatto di brani provocatori ed elettronici da una parte e ballate dall’altra. Poco più di un’ora di concerto ...