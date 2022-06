DIRETTA MotoGP, GP Barcellona 2022 LIVE: orario gara TV8, warm-up in tempo reale (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire warm-up e gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Catalogna, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Barcellona assisteremo all’ultima sessione di prove prima della gare, funzionale a testare le condizioni gli assetti scelti sulle moto. Si prospetta un bel confronto tra tre marchi diversi: Aprilia, Ducati e Yamaha. La moto di Noale, con in sella il padrone di casa Aleix Espargaró, è andata fortissimo e la pole-position dell’iberico lo sta a dimostrare. In particolare, Espargaró ha fatto la differenza in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire-up ein tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladel-up del GP di Catalogna, round del Mondialedi. Sul tracciato diassisteremo all’ultima sessione di prove prima della gare, funzionale a testare le condizioni gli assetti scelti sulle moto. Si prospetta un bel confronto tra tre marchi diversi: Aprilia, Ducati e Yamaha. La moto di Noale, con in sella il padrone di casa Aleix Espargaró, è andata fortissimo e la pole-position dell’iberico lo sta a dimostrare. In particolare, Espargaró ha fatto la differenza in ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Pole Aprilia firmata Aleix Espargarò ?? Prima fila per Bagnaia ?? Gli highlights delle qualifiche @MotoGP I risult… - SkySportMotoGP : ?? ALEIX IN POLE POSITION A BARCELLONA ?? Aprilia davanti a tutti, Pecco in top3 I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO AL MUGELLO ???? Da Nuvola Rossa a freccia tricolore Risultati ? - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ?? Pole Aprilia firmata Aleix Espargarò ?? Prima fila per Bagnaia ?? Gli highlights delle qualifiche @MotoGP I risultati… - zazoomblog : MotoGp oggi in tv: dove vedere il Gp di Catalogna in diretta e in differita (Sky e Tv8) - #MotoGp #vedere… -