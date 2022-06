Covid, le notizie di oggi. A Pechino al via da domani graduale revoca restrizioni. LIVE (Di domenica 5 giugno 2022) I residenti della capitale cinese inizieranno a tornare al lavoro da domani e riapriranno anche i ristoranti, ma solo ai clienti che sono risultati negativi nei tre giorni precedenti. Le scuole riapriranno invece dal 13 giugno. Locatelli a Sky TG24: "La pandemia non è finita sebbene stiamo andando verso una fase di endemicità del virus". L'ultimo report del ministero della Salute registra 22.527 casi e 47 decessi. Il tasso di positività è all'11,9% Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 giugno 2022) I residenti della capitale cinese inizieranno a tornare al lavoro dae riapriranno anche i ristoranti, ma solo ai clienti che sono risultati negativi nei tre giorni precedenti. Le scuole riapriranno invece dal 13 giugno. Locatelli a Sky TG24: "La pandemia non è finita sebbene stiamo andando verso una fase di endemicità del virus". L'ultimo report del ministero della Salute registra 22.527 casi e 47 decessi. Il tasso di positività è all'11,9%

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - Agenzia_Ansa : La truffa sui sostegni Covid, arrestato il Re del Bonus. Preso il commercialista, latitanti in Colombia e Santo Do… - Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - ZeroGruppo : - sergimagugliani : RT @tempoweb: Vendetta russa a colpi di #dossier? Notizie riservate sulla 'moralità' dei #politici italiani, scatta l'allarme #russia #ucra… -