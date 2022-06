Covid, in Lombardia calano ancora i ricoveri. I nuovi positivi sono 1.856, a Bergamo 131 (Di domenica 5 giugno 2022) Con 18.806 tamponi effettuati, domenica 5 giugno è di 1.856 il numero di nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 9,8% (sabato era all’11,2%). Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Con 18.806 tamponi effettuati, domenica 5 giugno è di 1.856 il numero dialregistrati nelle ultime 24 ore in, con un tasso dità in discesa al 9,8% (sabato era all’11,2%).

Advertising

borghi_claudio : @supercap70 @GfveGianfra @LegaSalvini @GiuseppeConteIT @M5S_Senato @M5S_Camera Se parli della commissione d'inchies… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 3.099 contagi e 11 morti. A Milano 1.104 casi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - TuttoSuMilano : RT @MiTomorrow: Il covid... insegna: ora Regione Lomnardia fa prevenzione, ecco come ? #milano #lombardia - antondepierro : RT @antondepierro: Matteo #Salvini disquisisce su #smartworking e #lavoro in presenza'.A giudicare da questo intervento dell'eurodeputato b… - MiTomorrow : Il covid... insegna: ora Regione Lomnardia fa prevenzione, ecco come ? #milano #lombardia -