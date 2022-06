Charles, Rossi, Vialli... nove numeri 9 che hanno fatto storia nella Juve (Di domenica 5 giugno 2022) John Charles giocò nella Juve fra il 1957 e il 1962. Per lui sono stati coniati due soprannomi: "King John", per la sua corporatura, e, durante la sua militanza bianconera, "Gigante Buono" per la sua ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 giugno 2022) Johngiocòfra il 1957 e il 1962. Per lui sono stati coniati due soprannomi: "King John", per la sua corporatura, e, durante la sua militanza bianconera, "Gigante Buono" per la sua ...

Advertising

JacomoJuventi : RT @Gazzetta_it: Charles, Rossi, Vialli... nove numeri 9 che hanno fatto storia nella Juve - sportli26181512 : Charles, Rossi, Vialli... nove numeri 9 che hanno fatto storia nella Juve: Charles, Rossi, Vialli... nove numeri 9… - Gazzetta_it : Charles, Rossi, Vialli... nove numeri 9 che hanno fatto storia nella Juve - Leclerclover16 : RT @F1sssongever: Se non sbaglio Charles ha detto che i pantaloni sono a metà, da una parte rossi, ma alle persone non piacciono granché e… - F1sssongever : Se non sbaglio Charles ha detto che i pantaloni sono a metà, da una parte rossi, ma alle persone non piacciono gran… -