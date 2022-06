Cade in pista con la minimoto: ragazzina di 15 anni grave al Papa Giovanni (Di domenica 5 giugno 2022) Una ragazzina di 15 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo una caduta in pista con una minimoto. L’incidente domenica mattina a Viadana, in provincia di Mantova, alla pista di via Guido Rossa, ritrovo di appassionati delle due ruote. Erano le 10 e mezza quando la 15enne, residente a Lesignano di Bagni (in provincia di Parma), è caduta all’altezza di una curva ed è finita fuori pista. La ragazzina, sotto gli occhi del papà che è corso accanto a lei, ha perso conoscenza ma poco dopo ha ripreso i sensi. Necessario comunque l’intervento dei sanitari e dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Leggi su bergamonews (Di domenica 5 giugno 2022) Unadi 15è ricoverata in gravi condizioni all’ospedaleGiovdi Bergamo dopo una caduta incon una. L’incidente domenica mattina a Viadana, in provincia di Mantova, alladi via Guido Rossa, ritrovo di appassionati delle due ruote. Erano le 10 e mezza quando la 15enne, residente a Lesignano di Bagni (in provincia di Parma), è caduta all’altezza di una curva ed è finita fuori. La, sotto gli occhi del papà che è corso accanto a lei, ha perso conoscenza ma poco dopo ha ripreso i sensi. Necessario comunque l’intervento dei sanitari e dell’eliambulanza per il trasporto in codice rosso alGiovdi Bergamo.

