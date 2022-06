ATP Stoccarda 2022, il tabellone di Matteo Berrettini sull’erba. Bye al primo turno, possibile derby con Sonego (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo quasi tre mesi di assenza forzata per l’infortunio e l’operazione alla mano destra, torna finalmente Matteo Berrettini. Il romano classe 1996 farà il suo rientro in campo all’ATP 250 di Stoccarda, torneo sull’erba in programma da domani fino a domenica 12 giugno. Matteo, testa di serie numero 2 del torneo, è stato inserito nella parte bassa del tabellone e avrà un bye al primo turno. Negli ottavi di finale ci sarà poi il match contro o il portoghese Joao Sousa o un qualificato. In ogni caso, se la forma sarà subito almeno buona, non dovrebbero esserci grossi problemi ad accedere ai quarti. Se Berrettini arriverà dunque tra i migliori otto del torneo, il tabellone potrebbe mettergli davanti il ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo quasi tre mesi di assenza forzata per l’infortunio e l’operazione alla mano destra, torna finalmente. Il romano classe 1996 farà il suo rientro in campo all’ATP 250 di, torneoin programma da domani fino a domenica 12 giugno., testa di serie numero 2 del torneo, è stato inserito nella parte bassa dele avrà un bye al. Negli ottavi di finale ci sarà poi il match contro o il portoghese Joao Sousa o un qualificato. In ogni caso, se la forma sarà subito almeno buona, non dovrebbero esserci grossi problemi ad accedere ai quarti. Searriverà dunque tra i migliori otto del torneo, ilpotrebbe mettergli davanti il ...

