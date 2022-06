Assalto al portavalori, caccia ai basisti: acquisite le immagini di videosorveglianza (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – A distanza di ventiquattro ore dalla rapina da cinquantamila euro ai soldi delle pensioni destinate all’ufficio centrale delle Poste in Via Starze a Solofra, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino puntano i riflettori sul ruolo che avrebbero potuto avere nel raid anche basisti locali. L’azione criminosa avvenuta nella mattinata di venerdì ha sicuramente visto in azione dei “professionisti“, che senza sparare un colpo, ma armati di tutto punto hanno portato via i circa cinquantamila euro destinati alle Poste. Per questo si propende per un raid organizzato e studiato anche con complicità locali. Le indagini sono coordinate dal pm Vincenzo Russo. Il prefetto di Avellino Paola Spena intervenuta sulla rapina avvenuta nella mattinata di venerdì nella cittadina conciaria ha evidenziato come : “L’attenzione delle forze ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (AV) – A distanza di ventiquattro ore dalla rapina da cinquantamila euro ai soldi delle pensioni destinate all’ufficio centrale delle Poste in Via Starze a Solofra, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino puntano i riflettori sul ruolo che avrebbero potuto avere nel raid anchelocali. L’azione criminosa avvenuta nella mattinata di venerdì ha sicuramente visto in azione dei “professionisti“, che senza sparare un colpo, ma armati di tutto punto hanno portato via i circa cinquantamila euro destinati alle Poste. Per questo si propende per un raid organizzato e studiato anche con complicità locali. Le indagini sono coordinate dal pm Vincenzo Russo. Il prefetto di Avellino Paola Spena intervenuta sulla rapina avvenuta nella mattinata di venerdì nella cittadina conciaria ha evidenziato come : “L’attenzione delle forze ...

