William Luke e la medaglia Militare

(Di sabato 4 giugno 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Riprendiamo i nostri appuntamenti derivanti dalla collaborazione con FOOTBALLANDTHEFIRSTWORLDWAR.ORG. Oggi vi raccontiamo la storia diera un ex calciatore professionista del Preston North End e dell’Hartlepool United che vide finire la sua carriera dopo essere stato gravemente ferito prestando servizio nell’esercito britannico durante la prima guerra mondiale. Nato nel villaggio di Acklington nella Northumbria il 17 dicembre 1890,iniziò la sua carriera calcistica nella squadra amatoriale locale Trimden Grange prima di trasferirsi al Bedlington United della North Eastern League nel 1911. Dopo essersi affermato nell’undici titolare nel suo nuovo club,attirò l’interesse di alcune delle squadre più ...

Advertising

Vanity Fair Italia

... figurano anche: Kevin Dillon ( Entourage ), Enrique Arce ( Terminator: Dark Fate ),... Ali Jazayeri e David Gendron della Three Point Capital, Matthew Helderman eTaylor della BondIt, ...... con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Marcel Bozzuffi, Michel Galabru, Paola Borboni, Benny, ... Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone,Hope, Robert ... Kate Middleton, dai capelli mai fuori posto e bellissima, che sa quando sfoggiare il raccolto d'ordinanza On The Line, film con protagonista l’attore Premio Oscar Mel Gibson, è stato acquisito dalla Saban Films, che distribuirà la pellicola negli Stati Uniti a partire da novembre. La pellicola racconta la ...