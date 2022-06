Uno Mattina Estate dal 6 giugno su Rai 1: Ossini e Soave al timone (Di sabato 4 giugno 2022) Si scaldano i motori in vista dell’Estate e su Rai 1, dal 6 giugno, cambia tutto. Abbiamo salutato ieri Uno Mattina nella sua classica versione, Storie Italiane con Eleonora Daniele e per quello che riguarda la la programmazione del mattino, anche E’ sempre mezzogiorno. Da lunedì si cambia e arrivano nuovi volti e nuovi programmi per tutta l’Estate della rete. Debutta lunedì 6 giugno Tg1 Mattina, il nuovo progetto della Mattina di Rai1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. A seguire poi, andrà in onda Uno Mattina Estate con una nuova coppia di conduttori. Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto del Tg1 per poi proseguire con un’edizione del Tg. Notizie, attualità e approfondimento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 giugno 2022) Si scaldano i motori in vista dell’e su Rai 1, dal 6, cambia tutto. Abbiamo salutato ieri Unonella sua classica versione, Storie Italiane con Eleonora Daniele e per quello che riguarda la la programmazione del mattino, anche E’ sempre mezzogiorno. Da lunedì si cambia e arrivano nuovi volti e nuovi programmi per tutta l’della rete. Debutta lunedì 6Tg1, il nuovo progetto delladi Rai1 che nasce dalla collaborazione tra Tg1 e Daytime. A seguire poi, andrà in onda Unocon una nuova coppia di conduttori. Si comincia alle ore 6.30 con la rassegna stampa a cura di un volto del Tg1 per poi proseguire con un’edizione del Tg. Notizie, attualità e approfondimento ...

Advertising

signofthestress : RT @heythereelena: ogni tanto la mattina ci svegliamo e troviamo notizie su celebrità che non c'entrano niente l'uno con l'altra che fanno… - _onlyxbrave__ : RT @heythereelena: ogni tanto la mattina ci svegliamo e troviamo notizie su celebrità che non c'entrano niente l'uno con l'altra che fanno… - grecofedericax : RT @heythereelena: ogni tanto la mattina ci svegliamo e troviamo notizie su celebrità che non c'entrano niente l'uno con l'altra che fanno… - _lagatta_ : RT @heythereelena: ogni tanto la mattina ci svegliamo e troviamo notizie su celebrità che non c'entrano niente l'uno con l'altra che fanno… - wannabemozart : RT @heythereelena: ogni tanto la mattina ci svegliamo e troviamo notizie su celebrità che non c'entrano niente l'uno con l'altra che fanno… -