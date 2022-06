Ultime Notizie – Fisco, a giugno ingorgo scadenze: da Imu a Irpef, sono 141 (Di sabato 4 giugno 2022) giugno mese ricco di appuntamenti con il Fisco. In questo mese si profila un vero e proprio ingorgo fiscale: i contribuenti italiani dovranno infatti assolvere a ben 141 scadenze fiscali e di queste, ben 122, l’86,5% del totale, imporranno agli italiani a mettere mano al portafoglio. Una buona notizia c’è visto che lunedì prossimo, 6 giugno, gli italiani “terminano” di versare le tasse e i contributi previdenziali allo Stato e da martedì scatta il cosiddetto tax freedom day (giorno di liberazione fiscale). Rispetto al 2021, anno che ha registrato il record storico di pressione fiscale , quest’anno l’ “appuntamento” più atteso dagli italiani arriva un giorno prima anche se è del 2005 il primato del “giorno di liberazione fiscale” più “precoce”. E’ la Cgia di Mestre ad elaborare il calcolo che è un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022)mese ricco di appuntamenti con il. In questo mese si profila un vero e propriofiscale: i contribuenti italiani dovranno infatti assolvere a ben 141fiscali e di queste, ben 122, l’86,5% del totale, imporranno agli italiani a mettere mano al portafoglio. Una buona notizia c’è visto che lunedì prossimo, 6, gli italiani “terminano” di versare le tasse e i contributi previdenziali allo Stato e da martedì scatta il cosiddetto tax freedom day (giorno di liberazione fiscale). Rispetto al 2021, anno che ha registrato il record storico di pressione fiscale , quest’anno l’ “appuntamento” più atteso dagli italiani arriva un giorno prima anche se è del 2005 il primato del “giorno di liberazione fiscale” più “precoce”. E’ la Cgia di Mestre ad elaborare il calcolo che è un ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dirigenti Usa si sono incontrati regolarmente nelle ultime settimane con i colleghi europei e britannici… - RedazioneDedalo : Mezzojuso (PA) – Incidente frontale nella Palermo-Agrigento. Un morto e un ferito - ilFattoMolfetta : AL GRAN SHOPPING MOLFETTA CONTINUA LA GARA ECOLOGICA E SOLIDALE PER L'AMBIENTE -