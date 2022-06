Sc Valle Seriana Cene: fughe e grande impegno, si pedala verso gli impegni estivi (Di sabato 4 giugno 2022) Cene. Con la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno, è possibile stilare un bilancio della prima parte di stagione per la Sc Valle Seriana – Cene. Una stagione che ha visto la squadra Elite e Under 23 bergamasca lottare su diversi fronti, spesso in fuga, ma che ancora non è riuscita a cogliere un piazzamento di valore. Una novità importante delle ultime settimane è l’ingresso in società del direttore sportivo di lungo corso Domenico Garbelli che ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi tutta la sua esperienza. Il direttore sportivo Marco Bazzana fa il punto: “I ragazzi ci stanno mettendo grande impegno, vediamo dei miglioramenti, ma per una squadra piccola come la nostra è sempre difficile emergere. Ma non ci demoralizziamo. Anche nelle ultime settimane siamo sempre stati ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022). Con la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno, è possibile stilare un bilancio della prima parte di stagione per la Sc. Una stagione che ha visto la squadra Elite e Under 23 bergamasca lottare su diversi fronti, spesso in fuga, ma che ancora non è riuscita a cogliere un piazzamento di valore. Una novità importante delle ultime settimane è l’ingresso in società del direttore sportivo di lungo corso Domenico Garbelli che ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi tutta la sua esperienza. Il direttore sportivo Marco Bazzana fa il punto: “I ragazzi ci stanno mettendo, vediamo dei miglioramenti, ma per una squadra piccola come la nostra è sempre difficile emergere. Ma non ci demoralizziamo. Anche nelle ultime settimane siamo sempre stati ...

Advertising

bicitv : Sc Valle Seriana Cene: fughe e grande impegno, si pedala verso gli impegni estivi - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Serata di ballo non autorizzata con mille persone: chiuso per 15 giorni bar della Valle Seriana. - webecodibergamo : Serata di ballo non autorizzata con mille persone: chiuso per 15 giorni bar della Valle Seriana. - Dome689 : Diego e il suo progetto: «Se cammini, vivi. Così combatto la sclerosi multipla» - webecodibergamo : Interventi sulle Orobie il 2 giugno, il Soccorso alpino «salva» tre escursionisti -