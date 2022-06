Nek si lascia andare e fa una dichiarazione importare | “Ci sono stati momenti difficili”

(Di sabato 4 giugno 2022) Il cantautore italiano Nek fa unaimportante. Con il cuore in mano scrive senza censure e si sfoga. Nek nome d’arte di Filippo Neviani, è un cantautore e polistrumentista italiano. Nato a Sassuolo nel 1972, fin da piccolo si approccia alla musica. All’età di nove anni infatti impara a suonare la chitarra e la batteria. Ladi Nek Web SourceL’esordio musicale arriva nel lontano ’86 quando Nek, insieme all’amico Gianluca Vaccari forma il duo country “Winchester”. Successivamente cambia genere e passa al rock, diventando cantante e chitarrista del gruppo “White Lady”. A questo punto Neviani è pronto per una carriera da solista e così, nel 1991la band per avviare un progetto tutto suo. L’anno seguente esce quindi il suo primo album dal titolo omonimo. Con un repertorio di 15 album pubblicati, due ...

Advertising

bobobrailasu : @22Safage Eros Ramazzotti - Piu Bella Cosa Eros Ramazzotti - Se Bastasse una canzone Eros Ramazzotti - Parla con me… -

Revenews

...9 miliardi per la ricostruzione in Ucraina la prima nave Cargo dopo due mesi di bloccoil ...Difesa smentiscono i russi continuano ad avanzare intanto nel donbass vicino alla resa SeveroDove ...Chi la arrangia, cui a volte siqualche punticino come autore. Chi la produce, che sarebbe ... che a volte le riportano letteralmente in vita, pensiamo a Se telefonando fatta da, nella ... ‘Dalla strada al palco’, Nek alla guida di un nuovo show estivo in prima serata Dal 28 giugno, Nek sarà alla conduzione di un nuovo format per la prima serata estiva della seconda rete Rai: ecco che cosa ha raccontato l’artista.