Napoli, 3 milioni a Bernardeschi: ADL conferma la trattativa e individua già l’alternativa (Di sabato 4 giugno 2022) Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti una squadra in grado di puntare alla Champions League e semmai provare a lottare anche per lo Scudetto. De Laurentiis, infatti, vuole far restare la squadra al vertice nonostante le partenze importanti. Molti sono i nomi accostati alla squadra azzurra in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Il Presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti una squadra in grado di puntare alla Champions League e semmai provare a lottare anche per lo Scudetto. De Laurentiis, infatti, vuole far restare la squadra al vertice nonostante le partenze importanti. Molti sono i nomi accostati alla squadra azzurra in L'articolo

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - NapoliAddict : CdM: “Offerta di 4,5 milioni a Koulibaly per trattenerlo…” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Per sempre Nap… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Koulibaly, il Napoli offre 4.5 milioni di euro e aspetta l'incontro con l'agente - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Ospina si allontana dal Napoli, il portiere ha chiesto 3 milioni per rinnovare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Koulibaly, il Napoli offre 4.5 milioni di euro e aspetta l'incontro con l'agente -