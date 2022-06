MotoGp Catalunya, le qualifiche: Aprilia di nuovo in pole! Bagnaia e Quartararo partiranno dalla prima fila (Di sabato 4 giugno 2022) Aprilia in pole position al Montmelò: Aleix Espargaro agguanta la prima casella della griglia di partenza davanti a Bagnaia e Quartararo. Delusione per Enea Bastianini: il centauro del team Gresini scatterà dalla quinta fila. Espargaro brutale: Aprilia in pole position al Montmelò! Aleix Espargaró ha conquistato la pole position nelle qualifiche della classe MotoGp sul circuito di Montmelò, portando la sua Aprilia nuovamente in pole position, dopo quella conquistata a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Il centauro spagnolo, dato per favorito nella lotta alla prima posizione della griglia di partenza, a resistito alla pressione degli avversari e si è aggiudicato la pole segnando il miglior crono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 4 giugno 2022)in pole position al Montmelò: Aleix Espargaro agguanta lacasella della griglia di partenza davanti a. Delusione per Enea Bastianini: il centauro del team Gresini scatteràquinta. Espargaro brutale:in pole position al Montmelò! Aleix Espargaró ha conquistato la pole position nelledella classesul circuito di Montmelò, portando la suanuovamente in pole position, dopo quella conquistata a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Il centauro spagnolo, dato per favorito nella lotta allaposizione della griglia di partenza, a resistito alla pressione degli avversari e si è aggiudicato la pole segnando il miglior crono ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ALEIX IN POLE POSITION A BARCELLONA ?? Aprilia davanti a tutti, Pecco in top3 I risultati ?… - sportli26181512 : MotoGP, GP Catalunya: l'emozione del padre di Aleix Espargaró dopo la pole. VIDEO: Bella sorpresa per il poleman Al… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Aleix Espargaró: 'Il Mondiale è un sogno reale, voglio il meglio per l'Aprilia' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #CatalanG… - SkySportMotoGP : Aleix Espargaró: 'Il Mondiale è un sogno reale, voglio il meglio per l'Aprilia' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Catalunya: l'emozione del padre di Aleix Espargaró dopo la pole. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Catala… -