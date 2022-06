Moto2 Catalunya | Vietti in pole position | l’ultimo giro è da urlo!

(Di sabato 4 giugno 2022) Celestinoinnel gran premio della Catalogna: il pilota del team VR46 Mooney conquista la prima posizione della griglia di partenza in un ultimodaCelin, che! Celestinoha messo a segno uno straordinariofinale dopo una sessione ‘tranquilla’ per balzare inallo sventolare della bandiera a scacchi, nella sessione di qualifiche del nono round del campionato del mondo di. Un ultimoda urlo quello del pilota del team VR46 Mooney che nel quarto settore del suo ‘best lap’ è riuscito a guadagnare decimi importanti, tanto da conquistare un’inaspettatacon il tempo di ...

Advertising

gasa2mani : RT @LiveGPit: #Moto2 | #CatalanGP, qualifiche: zampata di Vietti ?? @gasa2mani - LiveGPit : #Moto2 | #CatalanGP, qualifiche: zampata di Vietti ?? @gasa2mani - Roberto14852780 : Vietti le quita la pole de Moto2 a Canet - sportli26181512 : Moto2, GP Catalunya (Barcellona): Vietti in pole. 2° Canet, 3° Roberts: Un po' a sorpresa, Celestino Vietti si pren… - FollettsBikes : Vietti pips Canet to Catalunya Moto2™ pole -

, la griglia del GP di...i danni nelle Qualifiche del GPe ha centrato pienamente l'obiettivo, portandosi a casa una terza posizione che gli consentirà di partire dalla prima fila sulla griglia di domenica.: ...Il pilota del team Mooney VR46 vuole approfittare del grande risultato in qualifica per riscattare la delusione del Mugello.MONTMELO - Un magico Celestino Vietti sale in cattedra nelle qualifiche del Gp di Catalogna e si prende la pole position. Doppietta Italia vista la pole conquistata in precedenza da Dennis Foggia in M ...