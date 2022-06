Moto 2, GP Catalogna 2022: classifica e risultati qualifiche, la griglia di partenza. Vietti in pole (Di sabato 4 giugno 2022) La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2022 per la categoria Moto2, con Celestino Vietti che partirà in pole position davanti a tutti. Grande prestazione per il leader della classifica mondiale, che ha bruciato per appena tre millesimi Canet. Terza posizione per Roberts, che completa così la prima fila. La griglia di partenza (IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA Celestino Vietti 2. Aron Canet 3. Joe Roberts SECONDA FILA 4. Jake Dixon 5. Albert Arenas 6. TERZA FILA 7. 8. 9. QUARTA FILA 10. 11. 12. QUINTA FILA 13. 14. 15. SESTA FILA 16. 17. 18. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ladie idelledel Gran Premio diper la categoria2, con Celestinoche partirà inposition davanti a tutti. Grande prestazione per il leader dellamondiale, che ha bruciato per appena tre millesimi Canet. Terza posizione per Roberts, che completa così la prima fila. Ladi(IN AGGIORNAMENTO) PRIMA FILA Celestino2. Aron Canet 3. Joe Roberts SECONDA FILA 4. Jake Dixon 5. Albert Arenas 6. TERZA FILA 7. 8. 9. QUARTA FILA 10. 11. 12. QUINTA FILA 13. 14. 15. SESTA FILA 16. 17. 18. SportFace.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: MotoGP Catalogna, Espargaro da record: pole con l'Aprilia su Bagnaia. Quartararo 3° - repubblica : Qualifiche MotoGp Catalogna 2022: pole per Aleix Espargaro. Secondo Bagnaia [di Massimo Calandri] - FormulaPassion : #MotoGP | Il pilota della Ducati si è qualificato in seconda posizione per il GP di Catalogna di domani #CatalanGP - Luxgraph : MotoGp, Gp Catalogna. Bagnaia: 'Abbiamo fatto passi in avanti per tutto il weekend' - LiveGPit : Moto 3 | GP Catalogna, qualifiche: Foggia firma la seconda pole stagionale! ?? Giulia Scalerandi -