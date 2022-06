L'ultima arma del fisco per stanare gli evasori: web e social nel mirino (Di sabato 4 giugno 2022) Le verifiche del fisco saranno sempre più mirate e invasive. Nella lotta all'evasione finiranno sotto la lente di ingrandimento anche siti web e social Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022) Le verifiche delsaranno sempre più mirate e invasive. Nella lotta all'evasione finiranno sotto la lente di ingrandimento anche siti web e

Advertising

fulviobocchetti : @annamaria_ff @iuvinale_n La useranno come ultima arma di ricatto - Arypigliate : @GamePlayFusi @JediPerLItalia Ma vai a cagare te e l'AR 15, con affetto però ???? Uno dei migliori non si può sentire… - maria35008812 : RT @IacobellisT: Un’intelligenza artificiale per controllare gli italiani: ecco l’ultima arma del Fisco' - AlbertoCantoni_ : Nell'ultima convention dell'#NRA in Texas, il senatore repubblicano Cruz ha suggerito che le sparatorie di massa (c… - TommyBrain : Un’intelligenza artificiale per controllare gli italiani: ecco l’ultima arma del Fisco' -