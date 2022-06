LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: tra poco la gara, Ferrari in pole con Iron Lynx. 7mo posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 1000km del Paul Ricard, quarta tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tra pochi minuti il via 12.42 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Alle 16.00 la partenza della 1000km, una 6 ore tutta da vivere in quel del Paul Ricard. A più tardi! 12.40 Cala il sipario sulle qualifiche del GTWC Europe in quel del Paul Ricard. pole per Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71/Ferrari) davanti a Côme Ledogar/Matteo Cairoli /Klaus Bachler (Dinamic Motorsport ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladella 1000km del, quarta tappa del Fanatec GTEurope Powered by AWS. Tra pochi minuti il via 12.42 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Alle 16.00 la partenza della 1000km, una 6 ore tutta da vivere in quel del. A più tardi! 12.40 Cala il sipario sulle qualifiche del GTWC Europe in quel delper Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (#71/) davanti a Côme Ledogar/Matteo Cairoli /Klaus Bachler (Dinamic Motorsport ...

Advertising

spaccamilcollo : un bifobico che dice ad un altro bifobico che è bifobico,,, what a world we live in - alecavo : RT @gecamcom: ??La finalissima di @PestoChampions sta arrivando… ?Live ?? - palmerose : RT @OGiannino: Neppure le malcerte condizioni di sicurezza e manutenzione della maggior centrale atomica europea occupata dai russi a Zapor… - TCRItaly : #Gara1 - Misano World Circuit Live tra poco, start in programma alle 15:50 Live su ACI Sport TV, FB e YT @tcritaly… - raffadelnegro : RT @OGiannino: La premier estone Kaja Kallas apre crisi di governo contro due formazioni della sua coalizione, accusandole di non condivide… -