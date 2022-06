Impianto in arteria polmonare controlla cuore a distanza

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 giugno 2022) Un dispositivo miniaturizzato di 14 millimetri di diametro è stato impiantato da medici dell'ospedale milanese di Niguarda in un ramo dell`di un paziente residente a oltre 1.000 chilometri di. È la soluzione che permette ai cardiologi di tenere sotto controllo giorno per giorno i valori di pressionedel paziente che abita in Calabria. Il device è più piccolo di una moneta da 10 centesimi e si aggancia alle reti wi-fi circostanti o alla connessione dello smartphone per trasmettere i dati necessari per il monitoraggio a."Il paziente è in cura a Niguarda dalla fine del 2021 per una cardiomiopatia dilatativa ed è stato messo in lista per trapianto cardiaco. Non se ne parla molto, ma questa condizione, lo scompenso cardiaco, interessa più di 1,2 milioni di ...