I fatti vostri, Salvo Sottile diretto in chiusura programma: “Quando sono arrivato …” (Di sabato 4 giugno 2022) È andata in onda l’ultima puntata del programma I fatti vostri nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno. In realtà sono stati tanti i programmi soprattutto di cosa Rai che nella giornata di ieri hanno salutato i telespettatori almeno per questa stagione televisiva in attesa di tornare a settembre. I fatti vostri chiude i battenti per questa stagione, arrivederci alla prossima Tra le trasmissioni che hanno chiuso i battenti per questa edizione c’è I fatti vostri, che va in onda tutti i giorni su Rai 2, ovvero I fatti vostri e che è seguita con tanto affetto da milioni di telespettatori giorno dopo giorno. Pare che a parlare sia stato proprio lui, Salvo Sottile il quale è stato ... Leggi su baritalianews (Di sabato 4 giugno 2022) È andata in onda l’ultima puntata delnella giornata di ieri, venerdì 3 giugno. In realtàstati tanti i programmi soprattutto di cosa Rai che nella giornata di ieri hanno salutato i telespettatori almeno per questa stagione televisiva in attesa di tornare a settembre. Ichiude i battenti per questa stagione, arrivederci alla prossima Tra le trasmissioni che hanno chiuso i battenti per questa edizione c’è I, che va in onda tutti i giorni su Rai 2, ovvero Ie che è seguita con tanto affetto da milioni di telespettatori giorno dopo giorno. Pare che a parlare sia stato proprio lui,il quale è stato ...

Advertising

ph_pluton : RT @Unf_Tweet: - Renato65497671 : Nel processo Heard-Depp la verità è diventata un pantano - salvosottile : RT @Unf_Tweet: - 11302771975 : I Fatti Vostri. L'oroscopo per l'estate di Paolo Fox - 03/06/2022 - ALICESAITTA2 : RT @Giud1Giudice: @MinisteroSalute Noi del 1500 in cassa integrazione #almaviva non forniremo più assistenza ai cittadini per i problemi l… -