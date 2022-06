Controlli tra Secondigliano e Casavatore | scoperti 130 chili di droga

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Controlli alla movida tra Posillipo e Coroglio. Carabinieri denunciano 5 “furbi”... -… - anteprima24 : ** Controlli tra #Secondigliano e #Casavatore, scovati 130 chili di #Droga ** - SkyTG24 : Controlli tra Secondigliano e Casavatore, scoperti 130 chili droga - Sparviero13 : Tra aree marine protette, ordinanze locali, boe e controlli pretestuosi chi ha una barca la deve ormeggiare alla fo… - PrimavalleXx99 : @di_reddito Perchè con appena 12.000 persone addette ai controlli fiscali, con le regole attuali iper garantiste pe… -

I successivipresso l'abitazione hanno permesso di rinvenire, all'interno di una camera ... nonché tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l'infiorescenza,cui lampade, ventole, ......deisono stati sequestrati 13.036 articoli riportanti marchi contraffatti ottimamente riprodotti - prevalentemente giocattoli recanti famosi brand di note serie televisive di successo,...C’è ancora il Mendrisiotto tra i Distretti in cima alla lista dei controlli con l’autovelox - o radar, per dirla con lo slang ticinese - disposti dalla polizia cantonale per la prossima settimana. E i ...Che fare dunque Mandiamo tutti in carcere "La pena detentiva per chi non paga le tasse non mi ha mai convinto", ragiona Ruffini. "Preferiamo mettere in carcere l'evasore così poi fallisce l'attività ...