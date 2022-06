C'è ancora Italia a Parigi, Pennetta e Schiavone in finale per lo “Slam delle leggende” (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Ok, la finale del singolare se la giocano Swiatek e Gauff, la polacca numero uno del mondo contro l'americana che è già quasi la nuova Serena Williams. Ma c'è ancora un pezzo d'Italia al Roland Garros. Anzi due. Flavia Pennetta e Francesca Schiavone oggi nel tardo pomeriggio puntano al titolo di doppio del ‘Women's Legends” in finale contro Gabriela Sabatini e Gisela Dulko. Sarà una rivincita Italia-Argentina in versione tennis dopo la fresca disfatta calcistica, ma anche molto di più. In campo ci sono una ex numero tre del mondo e vincitrice degli Us Open del '90 (Sabatini), una ex numero sei e vincitrice anche lei, nel 2015, degli Us Open (Pennetta, che in quell'occasione annunciò il suo ritiro) e una ex numero 4, nonché vincitrice e ... Leggi su agi (Di sabato 4 giugno 2022) AGI - Ok, ladel singolare se la giocano Swiatek e Gauff, la polacca numero uno del mondo contro l'americana che è già quasi la nuova Serena Williams. Ma c'èun pezzo d'al Roland Garros. Anzi due. Flaviae Francescaoggi nel tardo pomeriggio puntano al titolo di doppio del ‘Women's Legends” incontro Gabriela Sabatini e Gisela Dulko. Sarà una rivincita-Argentina in versione tennis dopo la fresca disfatta calcistica, ma anche molto di più. In campo ci sono una ex numero tre del mondo e vincitrice degli Us Open del '90 (Sabatini), una ex numero sei e vincitrice anche lei, nel 2015, degli Us Open (, che in quell'occasione annunciò il suo ritiro) e una ex numero 4, nonché vincitrice e ...

