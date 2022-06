Calciomercato Napoli, occhi in casa Roma: è il pupillo di Mourinho (Di sabato 4 giugno 2022) Il Napoli è già molto attento alle vicende del Calciomercato. Gli azzurri intendono migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti con colpi non eccessivamente dispendiosi ma utili alla causa. Cristiano Giuntoli ha già lavorato per portare a Castel Volturno volti giovani e dal futuro roseo (Kvaratskhelia e Olivera), ma non sono da escludere anche nomi più esperti e già noti al grande calcio. Sergio Oliveira Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli: piace Sergio Oliveira Il Napoli sta seguendo anche diversi centrocampisti, visto che i calciatori già in rosa non sono ancora certi di restare in azzurro. Il nome che stuzzica molto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti è quello di Sergio Oliveira. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Ilè già molto attento alle vicende del. Gli azzurri intendono migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti con colpi non eccessivamente dispendiosi ma utili alla causa. Cristiano Giuntoli ha già lavorato per portare a Castel Volturno volti giovani e dal futuro roseo (Kvaratskhelia e Olivera), ma non sono da escludere anche nomi più esperti e già noti al grande calcio. Sergio Oliveira(Getty Images): piace Sergio Oliveira Ilsta seguendo anche diversi centrocampisti, visto che i calciatori già in rosa non sono ancora certi di restare in azzurro. Il nome che stuzzica molto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti è quello di Sergio Oliveira. A riferirlo è il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur di ...

