Calciomercato Juventus | l’annuncio è una manna | gioia inattesa per Allegri

Advertising

GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - GiovaAlbanese : #DiMaria con i vantaggi fiscali è un grande affare. Senza, resta un colpo di #calciomercato di prima fascia: ma ci… - GiovaAlbanese : La trattativa con #DiMaria: la richiesta del calciatore e la proposta della #Juventus. E poi le tracce di… - Taccons1 : #Calciomercato #Juventus tutto per Pogba e Di Maria #Milan su Origi, si valuta anche il sogno Zaniolo #Inter 'Vabb… - 76Patrizio : Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: ecco i nomi -

Sullo stesso argomentoMa Claudio Vigorelli , agente dell'esterno, non chiude nessuna porta in questa fase e segue i sondaggi che vengono effettuati sul suo ragazzo, ...COINVOLTE LE 3 BIG -prima e Milan poi hanno mostrato interesse per Zaniolo, arrivato quattro estati fa dall'Inter con una valutazione di 4,5 milioni di euro all'interno della trattativa che ...Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma. Come detto più volte, il fantasista giallorosso non è da considerare incedibile, ma solo dinanzi ad un'offerta adeguata sarà ceduto. In caso contrario resterà ...Non ci saranno ovviamente solo acquisti all'orizzonte nel corso delle prossime settimane, ma ci saranno altre decisioni da prendere.