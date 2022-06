Antonella Castelvedere, docente bresciana uccisa in Inghilterra: arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Antonella Castelvedere è stata trovata accoltellata nella casa in cui abitava con il marito e la figlia di 12 anni a Colchester, nella contea dell’Essex. L’uomo è piantonato in ospedale Leggi su corriere (Di sabato 4 giugno 2022)è stata trovata accoltellata nella casa in cui abitava con ile la figlia di 12 anni a Colchester, nella contea dell’Essex. L’uomo è piantonato in ospedale

