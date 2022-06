Abbigliamento consono a scuola: una forma di rispetto verso i docenti e l’istituzione scolastica. Lettera (Di sabato 4 giugno 2022) Inviato da Mario Bocola - con l’arrivo della bella stagione e dei primi tepori primaverili che coincidono con gli ultimi mesi dell’anno scolastico, gli studenti e le studentesse si dimenticano del bon ton e del modo di vestirsi a scuola offrendo uno spettacolo che non tiene affatto conto della morigeratezza dei costumi a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 giugno 2022) Inviato da Mario Bocola - con l’arrivo della bella stagione e dei primi tepori primaverili che coincidono con gli ultimi mesi dell’anno scolastico, gli studenti e le studentesse si dimenticano del bon ton e del modo di vestirsi aoffrendo uno spettacolo che non tiene affatto conto della morigeratezza dei costumi a. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Abbigliamento consono a scuola: una forma di rispetto verso i docenti e l’istituzione scolastica. Lettera - nicoletta_zeno : @TonyDin48448826 @Corriere E quello non era un abbigliamento consono al luogo in cui ci si trovava. Altro discorso… - panluc : @andreamoro @valechindamo A me sembra tutto un pretesto. Bastava andare a scuola con un abbigliamento consono e la… - laurascalfi : Legare un confronto su abbigliamento consono alla taglia delle studentesse oltre che offensivo è diseducativo e van… - laurascalfi : Trovo profondamente diseducativo inoltre legare “abbigliamento consono a scuola” alla taglia delle studentesse. All… -