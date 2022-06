Vicario, il portiere non è una priorità per la Lazio (Di venerdì 3 giugno 2022) La Lazio è alla ricerca del guardiano a cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro, ma si rallenta la pista Vicario La Lazio è alla ricerca del portiere a cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro. Tanti i nomi in ballo nel casting imbastito da Tare, tra cui spicca il portiere di proprietà del Cagliari su cui pende il diritto di riscatto da parte dell’Empoli Guglielmo Vicario. Ma come riportato da Alfredo Pedullà, il classe 96 rossoblú rappresenterebbe soltanto un’alternativa: la priorità per la porta biancoceleste sarebbe Carnesecchi per il quale il club di Lotito avrebbe imbastito una trattativa no stop. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Laè alla ricerca del guardiano a cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro, ma si rallenta la pistaLaè alla ricerca dela cui affidare i pali per la stagione 22/23 ma anche per il futuro. Tanti i nomi in ballo nel casting imbastito da Tare, tra cui spicca ildi proprietà del Cagliari su cui pende il diritto di riscatto da parte dell’Empoli Guglielmo. Ma come riportato da Alfredo Pedullà, il classe 96 rossoblú rappresenterebbe soltanto un’alternativa: laper la porta biancoceleste sarebbe Carnesecchi per il quale il club di Lotito avrebbe imbastito una trattativa no stop. L'articolo proviene da Calcio News 24.

