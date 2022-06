Udinese, il futuro dei suoi gioielli è in bilico: il piano della società (Di venerdì 3 giugno 2022) Estate rovente quella che si prospetta in casa Udinese con tantissimi affari in ballo e panchine e dirigenze girevoli. Cioffi è andato via ed al suo posto sembra essere molto vicino l’allenatore dell’Ascoli Sottil. Invece, per quanto riguarda la dirigenza, Marino sembra essere uno degli obiettivi per sostituire Sabatini come direttore sportivo della Salernitana. Molina Calciomercato JuventusPer quanto riguarda il parco giocatori, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe un piano per vendere i suoi gioielli. Il laterale sinistro, Molina, cercato soprattutto dalla Juventus, sembrerebbe essere stato scelto come l’agnello sacrificale dei friulani per questa sessione estiva. Discorso completamente diverso, invece, per Deufoleu e Beto. Entrambi sono fortemente cercati dal Napoli, con De ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Estate rovente quella che si prospetta in casacon tantissimi affari in ballo e panchine e dirigenze girevoli. Cioffi è andato via ed al suo posto sembra essere molto vicino l’allenatore dell’Ascoli Sottil. Invece, per quanto riguarda la dirigenza, Marino sembra essere uno degli obiettivi per sostituire Sabatini come direttore sportivoSalernitana. Molina Calciomercato JuventusPer quanto riguarda il parco giocatori, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe unper vendere i. Il laterale sinistro, Molina, cercato soprattutto dalla Juventus, sembrerebbe essere stato scelto come l’agnello sacrificale dei friulani per questa sessione estiva. Discorso completamente diverso, invece, per Deufoleu e Beto. Entrambi sono fortemente cercati dal Napoli, con De ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gigipoletti: Udogie Juve, decisione presa: il terzino non si muove dall'Udinese - junews24com : Udogie Juve, decisione presa: il terzino non si muove dall'Udinese - - profmaresca : Il futuro ( ed anche il presente) della scuola giuridica udinese: per cambiare il mondo ad iniziare dalla nostra so… - FofoLaFortuna : @SpudFNVPN Non è affatto difficile Chi ti dice che non io lo comprenda Non mi piace Per me il futuro così è solo… - CosenzaChannel : Zilli: «Cosenza, la migliore scelta per me. Futuro? Mi piacerebbe...» -