Ucraina: polizia nazionale, 'in 24 ore colpiti 17 insediamenti nel Donetsk'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore gli occupanti russi hanno bombardato la regione di Donetsk con aerei, lanciarazzi multipli e missili terra-aria". Lo rende noto la polizia nazionale Ucraina su Facebook, aggiungendo che i russi hanno utilizzato inoltre "carri armati e armi leggere, prendendo di mira anche i soccorritori". Diciassette gli insediamenti colpiti: Slovyansk, Bakhmut, Avdiivka, Zalizne, Toretsk, Krasnohorivka, Kurakhove, Donetsk, Raigorodok, Semenivka, Shcherbynivka, Ocheretyne, Bohoyavlenka, Novobakhmutivka, Solovyov, Starodubivka, Porodukivka. Negli attacchi sono stati danneggiati 35 strutture civili: edifici residenziali, locali commerciali, locali della centrale termica e il parco dei filobus. La polizia e il servizio di ...

