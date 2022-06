Stellantis - Litio californiano per le elettriche made in Usa (Di venerdì 3 giugno 2022) Stellantis ha scelto la California per le forniture del Litio necessario alla produzione di veicoli elettrificati in Nord America. In particolare, il gruppo guidato da Carlos Tavares ha sottoscritto un accordo vincolante con Controlled Thermal Resources (CTR) per ottenere parte dell'indrossido di Litio estratto nella contea di Imperial. Si tratta di un'area desertica, al confine con il Messico, nota anche come Lithium Valley per le potenzialità estrattive. Il progetto. CTR ha avviato nell'area il progetto Hell's Kitchen, con l'obiettivo di recuperare il Litio da salamoie geotermiche tramite un particolare procedimento estrattivo volto a ridurre l'impatto ambientale delle fasi di estrazione mineraria. L'azienda intende utilizzare energia rinnovabile e vapore in un processo integrato a ciclo chiuso, che elimina la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 3 giugno 2022)ha scelto la California per le forniture delnecessario alla produzione di veicoli elettrificati in Nord America. In particolare, il gruppo guidato da Carlos Tavares ha sottoscritto un accordo vincolante con Controlled Thermal Resources (CTR) per ottenere parte dell'indrossido diestratto nella contea di Imperial. Si tratta di un'area desertica, al confine con il Messico, nota anche come Lithium Valley per le potenzialità estrattive. Il progetto. CTR ha avviato nell'area il progetto Hell's Kitchen, con l'obiettivo di recuperare ilda salamoie geotermiche tramite un particolare procedimento estrattivo volto a ridurre l'impatto ambientale delle fasi di estrazione mineraria. L'azienda intende utilizzare energia rinnovabile e vapore in un processo integrato a ciclo chiuso, che elimina la ...

Advertising

HDblog : Stellantis, Controlled Thermal Resources fornirà il litio per le batterie - EstebBeltramino : Stellantis: Ctr fornirà litio per batterie veicoli elettrici #motori - Piergiulio58 : Stellantis, dopo l'Europa litio 'green' anche in Usa. - classcnbc : STELLANTIS SIGLA ACCORDO SUL LITIO USA #Stellantis: accordo con Crt per la fornitura di litio per le batterie elet… - ClubAlfaIt : #Stellantis: Controlled Thermal Resources fornirà litio a basse emissioni #GruppoStellantis -