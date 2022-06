State of Play: primo trailer per Resident Evil 4 Remake (Di venerdì 3 giugno 2022) Mostrato finalmente nel corso dello State of Play un primo trailer per Resident Evil 4 Remake. Scopriamo i dettagli in questa news Fan di Resident Evil, gioite: il primo trailer di Resident Evil 4 Remake è stato finalmente rilasciato. Il rifacimento del quarto capitolo della celebre saga horror si è finalmente mostrato durante la conferenza di Sony. Le scene apparse nella presentazione andata in onda, seppur ben dosate, hanno offerto un primo scorcio a luoghi e personaggi iconici del famosissimo titolo, e, per chiudere in bellezza, c’è anche già una data d’uscita ufficiale. Resident Evil 4 ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 giugno 2022) Mostrato finalmente nel corso delloofunper. Scopriamo i dettagli in questa news Fan di, gioite: ildiè stato finalmente rilasciato. Il rifacimento del quarto capitolo della celebre saga horror si è finalmente mostrato durante la conferenza di Sony. Le scene apparse nella presentazione andata in onda, seppur ben dosate, hanno offerto unscorcio a luoghi e personaggi iconici del famosissimo titolo, e, per chiudere in bellezza, c’è anche già una data d’uscita ufficiale.4 ...

