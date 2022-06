"Sarebbe surreale". Giletti conduce da Mosca? La bomba del suo staff: alta tensione a Non è l'Arena? (Di venerdì 3 giugno 2022) L'ultima sfida di Massimo Giletti? Condurre Non è l'Arena direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca. E lo farà, o almeno dovrebbe farcela, domenica 5 giugno, rigorosamente su La7. Il visto è pronto, spiegano fonti diplomatiche e conferma la produzione del programma. Tanto che lo staff di Giletti ha già prenotato un locale che si affaccia direttamente sulla piazza più prestigiosa della capitale russa. Dopo Odessa e le polemiche che accompagnarono quella puntata di Non è l'Arena, dunque Mosca, la Russia, la "tana" di Vladimir Putin. Una trasferta che è in fase organizzativa da tempo, spiega Repubblica: già, non è mica semplice, al giorno d'oggi e con l'invasione dell'Ucraina in corso, condurre un programma da Mosca. E ancora, vi è in corso una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) L'ultima sfida di Massimo? Condurre Non è l'direttamente dalla Piazza Rossa di. E lo farà, o almeno dovrebbe farcela, domenica 5 giugno, rigorosamente su La7. Il visto è pronto, spiegano fonti diplomatiche e conferma la produzione del programma. Tanto che lodiha già prenotato un locale che si affaccia direttamente sulla piazza più prestigiosa della capitale russa. Dopo Odessa e le polemiche che accompagnarono quella puntata di Non è l', dunque, la Russia, la "tana" di Vladimir Putin. Una trasferta che è in fase organizzativa da tempo, spiega Repubblica: già, non è mica semplice, al giorno d'oggi e con l'invasione dell'Ucraina in corso, condurre un programma da. E ancora, vi è in corso una ...

Advertising

FL0WERKIVE : @kimsbwin esatto that's what I mean sarebbe assurdo e non vedo come si possa pensare o ancora di più esserne conten… - febb119 : @StorieASpicchi Se non fosse stato per il tiro da metà campo a fine quarto sarebbe stato ancora più surreale 6/7 - emahincredibile : @Giotroppospam sarebbe stato troppi surreale. - Vale97B : RT @UniteiCasatib_j: Sarebbe surreale ?? #jeru - UniteiCasatib_j : Sarebbe surreale ?? #jeru -