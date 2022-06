Salernitana | Nicola resta e rinnova | annuncio in arrivo

Advertising

DiMarzio : .@OfficialUSS1919, confermato @DavideNicolaOff: i dettagli - SkySport : Salernitana, confermato Nicola: firmato un contratto biennale #SkySport #Salernitana #Nicola - PakiRispoli : RT @DiMarzio: .@OfficialUSS1919, confermato @DavideNicolaOff: i dettagli - tcm24com : Nicola e la Salernitana, avanti insieme #Nicola #Salernitana - sportli26181512 : Salernitana, Nicola resta. Contratto depositato: L'allenatore del miracolo salvezza ha deciso di restare nonostante… -

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti SERIE A La situazione delle panchine squadra per squadra Davidee laproseguono insieme: nonostante l'addio improvviso ...ASCOLTA Nonostante la separazione con Sabatini, lasono intenzionati ad andare avanti insieme Giorni di fuoco in casa. Dopo la salvezza e le varie conferme di diesse e allenatore, la separazione di ieri con Sabatini ha ...Aggiornamento ore 14: secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarà Davide Nicola a guidare la Salernitana nella prossima stagione. Oggi pomeriggio sarà depositato il biennale ...SALERNO- C'è stata la rivoluzione nella dirigenza con l'addio di Sabatini, non ci sarà invece in panchina: Davide Nicola sarà ancora l'allenatore della Salernitana. L'artefice principale della grande ...