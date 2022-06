Roma mezzi pubblici | pullman in fiamme su via Aurelia | ad Ostia aggredito un autista

Advertising

poliziadistato : #2giugno 76° #FestadellaRepubblica “Insieme a difesa della pace”. Sui #ForiImperiali a Roma ci saranno anche le nos… - poliziadistato : A chiudere l'ottavo settore alla #FestadellaRepubblica il #2giugno saranno i mezzi della #PoliziadiStato con la… - S_Giacomoni : RT @Scrittomisto: - LucaS47403493 : RT @hhembrant: “hahaha che fisico fai palestra?” no abito a roma e prendo i mezzi, faccio 283827 passi al giorno sotto 50° e bestemmio - ElikorokoroRos : A Roma con 1. 50 stai tutto giorno ad aspettare i mezzi che forse ti portano da un punto all'altro della città ma n… -

I vigili del fuoco del Comando disono intervenuti iquestamattina 3 giugno n via Aurelia , altezza civico 796, a, per un pullman in fiamme. Da una prima ricostruzione sembra che l'incendio ...... VOI, presente anche in Italia (a, Torino, Milano, Modena, Reggio Emilia e Palermo): s'... Questioltre a essere percepiti e progettati in modo non universale rischiano inoltre di non avere ...La linea B della metropolitana di Roma continua ad offrire ai propri passeggeri un servizio paragonabile a quello messo in campo, ed ampiamente… Leggi ...Roma, 3 giugno 2022 - Disagi e vita difficile per il trasporto pubblico locale. I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti iquestamattina 3 giugno n via Aurelia, altezza civico 796, a Rom ...